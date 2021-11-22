В Омске от ковида ревакцинировался 100-летний ветеран

Прививку ветеран поставил без страхов и сомнений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В нашем городе продолжает свирепствовать коронавирус. Каждый день фиксируют почти 600 случаев новых заболеваний. Медики обращают внимание на то, что бороться с ковидом лучше всего поможет вакцинация. В нашем регионе поставить прививку можно с Нового года. За это время полностью привились уже 609 333 человек.

Некоторые из омичей уже успели ревакцинироваться. Среди них был и 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Федорович Каргаполов. Прививку он перенес хорошо, никаких отрицательных эффектов не заметил.

- Я хотя и не выхожу практически никуда, но к нам приходят родственники и знакомые, вот недавно меня с юбилеем поздравляли, так тоже гости были. Как же без прививки в таком случае? За всеми новостями следим, я, как медработник, понимаю, что все очень серьезно. Надо защищаться, - отметил ветеран.