Двум омичам грозит 7 лет тюрьмы за незаконную рубку сосен

Омичи вырубили деревьев более чем на 500 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омске еще одних черных лесорубов накажут по закону. Омская полиция передала в суд дело двух омичей 41 и 32 лет. В начале года они без получения разрешений от надзорных органов выбрали себе участок в Екатерининском лесничестве Омской области и стали рубить сосны. За январь 2021 года вдвоем мужчины напилили деревьев на общую сумму около 570 тысяч рублей. Это, как отмечают в полиции, приравнивается к ущербу в особо крупном размере.

Вину подозреваемых подтвердили лесничаи и местные жители. Также на месте, где орудовали черные лесорубы нашли опилки, остатки сучков и веток, а также следы трактора и грузовика, принадлежавших мужчинам. Теперь дело будут рассматривать в суде. Им может грозить наказание до 7 лет лишения свободы.