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Общество22 ноября 2021 5:54

Омский шинный завод обвиняют в выбросах в реки и атмосферу

К такому выводу пришла прокуратура после проверки
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Выбросы от завода находили в воздухе и воде.

Выбросы от завода находили в воздухе и воде.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выбросами в Омске уже никого не удивить. Поэтому не стали неожиданностью претензии к АО «Омскшина» от местной природоохранной прокуратуры. В ведомстве провели проверку и выяснили, что предприятие допустило выбросы вредных веществ, превышающие норму, не только в атмосферу, но и со сточными водами в Омь через коллектор.

- По результатам проверки природоохранным прокурором в Октябрьский районный суд г. Омска предъявлено исковое заявление с требованиями обязать предприятие обеспечить в соответствии с техническими характеристиками степень очистки пылегазоочистных установок 7 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обеспечить очистку сточных вод, сбрасываемых в реку Омь через коллектор, до предусмотренных разрешительными документами нормативов качества по показателю «биохимическое потребление кислорода», а также принять меры по устранению в сточных водах содержания загрязняющего вещества (меди), - отметили в ведомстве.

Сейчас акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении в суде. Это уже не первый раз, когда шинный завод был замечен в загрязнении окружающей среды. Прокуратура предъявляла претензии компании еще 5 лет назад, но были и случаи, зафиксированные уже в этом году.