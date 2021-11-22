Омский шинный завод обвиняют в выбросах в реки и атмосферу

Выбросы от завода находили в воздухе и воде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выбросами в Омске уже никого не удивить. Поэтому не стали неожиданностью претензии к АО «Омскшина» от местной природоохранной прокуратуры. В ведомстве провели проверку и выяснили, что предприятие допустило выбросы вредных веществ, превышающие норму, не только в атмосферу, но и со сточными водами в Омь через коллектор.

- По результатам проверки природоохранным прокурором в Октябрьский районный суд г. Омска предъявлено исковое заявление с требованиями обязать предприятие обеспечить в соответствии с техническими характеристиками степень очистки пылегазоочистных установок 7 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обеспечить очистку сточных вод, сбрасываемых в реку Омь через коллектор, до предусмотренных разрешительными документами нормативов качества по показателю «биохимическое потребление кислорода», а также принять меры по устранению в сточных водах содержания загрязняющего вещества (меди), - отметили в ведомстве.

Сейчас акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении в суде. Это уже не первый раз, когда шинный завод был замечен в загрязнении окружающей среды. Прокуратура предъявляла претензии компании еще 5 лет назад, но были и случаи, зафиксированные уже в этом году.