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Общество22 ноября 2021 5:41

В Омске на Левобережье стоки из канализации текли прямо в Иртыш

Колодец в этом месте прорывает не в первый раз
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи часто жаловались на воду, текущую из колодца.

Омичи часто жаловались на воду, текущую из колодца.

Фото: Олег Укладов

Омичи, живущие неподалеку от дома №91 по улице Мельничная не раз жаловались в соцсетях на колодец рядом с домом. Они рассказывали, что из него постоянно текут канализационные воды и стекают прямо в Иртыш, в этом месте для воды нет почти никаких препятствий. Постоянными нарушениями заинтересовалась прокуратура.

- Вместе с тем, в нарушение Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска, меры по установлению виновных лиц, причин допущенных нарушений и привлечению к административной ответственности, администрацией Кировского административного округа г. Омска округа не принимались, - отметили в ведомстве после проверки.

Сейчас в адрес ресурсоснабжающей организации и главы администрации Кировского района внесены представления с требованиями устранить нарушения. Работы уже проводятся.