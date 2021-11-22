В Омске на Левобережье стоки из канализации текли прямо в Иртыш

Омичи часто жаловались на воду, текущую из колодца. Фото: Олег Укладов

Омичи, живущие неподалеку от дома №91 по улице Мельничная не раз жаловались в соцсетях на колодец рядом с домом. Они рассказывали, что из него постоянно текут канализационные воды и стекают прямо в Иртыш, в этом месте для воды нет почти никаких препятствий. Постоянными нарушениями заинтересовалась прокуратура.

- Вместе с тем, в нарушение Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска, меры по установлению виновных лиц, причин допущенных нарушений и привлечению к административной ответственности, администрацией Кировского административного округа г. Омска округа не принимались, - отметили в ведомстве после проверки.

Сейчас в адрес ресурсоснабжающей организации и главы администрации Кировского района внесены представления с требованиями устранить нарушения. Работы уже проводятся.