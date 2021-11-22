За неделю в Омске поймали 127 безмасочников в транспорте

Омичи продолжают игнорировать необходимость ношения масок в общественных местах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске продолжает действовать все ограничения, введенные из-за коронавируса. Постоянно проводят проверки по их соблюдению. На прошлой неделе мобильные группы министерства региональной безопасности провели проверки в транспорте и торговых центрах. В итоге в общественном транспорте нашли 127 безмасочников, среди них оказалось 4 водителя и 123 пассажира. В торговых центрах за неделю выявили 204 нарушения.

С начала ноября в Омске начала действовать система QR-кодов. В торговые центры омичи теперь могут пройти только предъявив код из сертификата о вакцинации. Именно проверке соблюдений этого ограничения уделяют большое внимание . За прошлую неделю в двух торговых центрах у покупателей QR-коды не проверяли. По этим фактам составили протоколы об административных правонарушениях.