Сегодня в Омске ожидают штормовое ветер и гололед

Начало недели порадует омичей потепление после первых серьёзных заморозков. Но перед этим придётся пережить штор овой ветер. По прогнозам синоптиков, сегодня 22 ноября в течение дня возможны порывы ветра со скоростью 15-20 метров в секунду. В такую погоду может быть реально опасно находиться рядом с рекламными счетами, старыми деревьями и линиями электропередач, напоминают Омичам в МЧС. Следует быть осторожными и водителям. На дорогах ожидают гололед.

Непогода не должна задержаться в Омске надолго. Уже ко вторнику ветер успокоится, температура повысится до 0 градусов, пройдёт снег. Такая тенденция в погоде сохранится до середины недели.