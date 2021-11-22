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Общество22 ноября 2021 1:30

Сегодня в Омске ожидают штормовое ветер и гололед

Водителей и пешеходов просят быть аккуратрее
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Начало недели порадует омичей потепление после первых серьёзных заморозков. Но перед этим придётся пережить штор овой ветер. По прогнозам синоптиков, сегодня 22 ноября в течение дня возможны порывы ветра со скоростью 15-20 метров в секунду. В такую погоду может быть реально опасно находиться рядом с рекламными счетами, старыми деревьями и линиями электропередач, напоминают Омичам в МЧС. Следует быть осторожными и водителям. На дорогах ожидают гололед.

Непогода не должна задержаться в Омске надолго. Уже ко вторнику ветер успокоится, температура повысится до 0 градусов, пройдёт снег. Такая тенденция в погоде сохранится до середины недели.