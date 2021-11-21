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Общество21 ноября 2021 5:55

Омич хотел продать кошачий домик, но лишился всех сбережений

Покупательница из Иваново предложила оформить доставку и украла 55 тысяч рублей
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич хотел немного заработать на продаже старой кошачьей когтеточки, но лишился всех сбережений.

Омич хотел немного заработать на продаже старой кошачьей когтеточки, но лишился всех сбережений.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часто жертвами онлайн-мошенников становятся на только покупатели, но и продавцы в Интернете. На этот раз не повезло омичу. Он выставил на одном из сайтов объявлений предложение о продаже домика для кошек с когтеточкой. Оценил он все в 2000 рублей.

На предложение откликнулась жительница Иваново. Она написала омичу, что готова купить домик и даже самостоятельно оплатить доставку из Омска в Иваново. Омич ни разу не пользовался доставкой в другие города, но на предложение согласился. А дальше все развивалось по известному сценарию. Мужчина перешел по ссылке, ввел данные карты и стал гораздо беднее. Все деньги, которые были на счету, списали. А хранил на карте омич 55 тысяч рублей. Теперь расследование занимается омская полиция.