Омич хотел продать кошачий домик, но лишился всех сбережений

Омич хотел немного заработать на продаже старой кошачьей когтеточки, но лишился всех сбережений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часто жертвами онлайн-мошенников становятся на только покупатели, но и продавцы в Интернете. На этот раз не повезло омичу. Он выставил на одном из сайтов объявлений предложение о продаже домика для кошек с когтеточкой. Оценил он все в 2000 рублей.

На предложение откликнулась жительница Иваново. Она написала омичу, что готова купить домик и даже самостоятельно оплатить доставку из Омска в Иваново. Омич ни разу не пользовался доставкой в другие города, но на предложение согласился. А дальше все развивалось по известному сценарию. Мужчина перешел по ссылке, ввел данные карты и стал гораздо беднее. Все деньги, которые были на счету, списали. А хранил на карте омич 55 тысяч рублей. Теперь расследование занимается омская полиция.