К Новому Году в Омской крепости появится горка в стиле классицизма за 1,5 миллиона рублей

Подняться на горку можно будет по замысловатой лестнице. Фото: Zakupki.gov.ru

Стало известно об еще одной новогодней локации, которая появится в Омске. В этом году в Омской крепости хотят построить большую горку в стиле классицизма. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Подрядчику до 25 декабря нужно будет собрать из ледяных блоков горку высотой не менее 2,8 метров, с шириной ската 2,5 метров и его длинной 10 метров. Необычным элементом станет замысловатая лестница, она-то и будет выполнена с элементами, характерными для классицизма - широкими прямоугольными поручнями и столбами с шарами. Также должна быть подсветка.

За все это власти готовы заплатить 1,5 миллиона рублей. Проработать горка должна с 25 декабря по 20 января. В это время ее каждый день будут осматривать, при необходимости чинить и очищать от снега.