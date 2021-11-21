Над Омском кружил самолет российских спецслужб

Самолет сделал несколько кругов над городом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Необычный самолет заметили в Омском небе. По данным сервиса Flightradar накануне над городом кружил ТУ-214 ПУ-СБРУС, принадлежащий авиакомпании "Россия". Он вылетел в тот же день из Москвы. Самолет покружил над городом и улетел.

Такие авиалайнеры перевозят сотрудников спецслужб, вооруженных сил или должностных лиц. На таком борте, например, в начале ноября в Омск прилетал министр обороны Сергей Шойгу, чтобы оценить новый кадетский корпус. Некоторые предполагают, что полет мог быть тренировочным перед перевозкой по маршруту официальных лиц.