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Общество21 ноября 2021 5:05

Над Омском кружил самолет российских спецслужб

Борт несколько раз пролетел над городом
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Самолет сделал несколько кругов над городом.

Самолет сделал несколько кругов над городом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Необычный самолет заметили в Омском небе. По данным сервиса Flightradar накануне над городом кружил ТУ-214 ПУ-СБРУС, принадлежащий авиакомпании "Россия". Он вылетел в тот же день из Москвы. Самолет покружил над городом и улетел.

Такие авиалайнеры перевозят сотрудников спецслужб, вооруженных сил или должностных лиц. На таком борте, например, в начале ноября в Омск прилетал министр обороны Сергей Шойгу, чтобы оценить новый кадетский корпус. Некоторые предполагают, что полет мог быть тренировочным перед перевозкой по маршруту официальных лиц.