Неделя начнется для омичей со снега и потепления

Неделя начнется с потепления и снегопадов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омичи в последние дни действительно чувствовали дыхание зимы. Температура резко опустилась ниже 20 градусов, морознее всего было по ночам. Но начало недели будет более приятным. В Омске синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют значительное потепление.

В понедельник днем потеплеет до 0, а ночью может похолодать до -10 градусов. Вместе с этим обещают сильный ветер до 14 метров в секунду, а в отдельных районах его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Пройдут и обильные снегопады.

Такая тенденция сохранится в первой половине недели, а уже в четверг резко похолодает. Днем температура опустится до -15 градусов, холоднее всего будет ночью в пятницу, по прогнозам похолодает до -20.