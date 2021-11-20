За сутки в Омской области заболели ковидом 595 человек

В регионе второй день подряд фиксируют более 600 выздоровевших от ковида. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске продолжает оставаться напряженной ситуация с коронавирусом. Заболеваемость растет с каждым днем, но пару дней темпы ее роста обгоняют темпы выздоровления.

По последним данным, сегодня ковидом заразились 595 человек. Это пока самый высокий показатель за все время наблюдений. С начала пандемии общее число заболевших составило 108 701.

В тоже время растет количество выздоровевших. Уже второй день это число превышает шестьсот человек. По последним данным, за сутки выздоровели 602 человека, а с начала пандемии справиться с вирусом смогли 84 415 человек.

К сожалению, продолжают фиксировать летальные случаи. В последние сутки их количество незначительно выросло до 14 человек. За все время пандемии от ковида умерли 2 687 омичей.

По данным минздрава в Омской области на сегодняшний день полностью вакцинированы от ковида 606 604 человек.