Тарифа на тепло для омичей повысятся летом 2022 года

Летом омичи будут больше платить за отопление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне прошло заседание РЭК Омской области. Главным вопросом на нем стало рассмотрение повышения тарифов на отопление для абонентов ООО "Тепловая компания". Ее представители предлагали увеличить тарифы сразу на 60%. Комиссия исключила некоторые расходы и приняла решение повысить тарифы только на 6-7%.

Первую половину 2022 года абоненты "Тепловой компании" будут платить по старым тарифам 1210,48 рублей, а повышение цен запланировали на 1 июля. Летом за отопление придется отдать уже 1288,33 рублей. Потребители, получающие тепловую энергию по собственным тепловым сетям компании и по сетям МП г. Омска «Тепловая компания», вместо 1411,04 рублей будут платить 1511,70 рублей.