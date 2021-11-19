Сотрудники «Росводоканал Омск» в лидерах корпоративной научно-практической конференции

17 и 18 ноября состоялась корпоративная научно-практическая конференция (КНПК) под девизом «Росводоканал за устойчивое развитие!». Второй год для сотрудников из восьми регионов присутствия она проходит в онлайн режиме. В этом году свои проекты и инициативы представили 34 специалиста группы компаний «Росводоканал», все шесть проектов омского водоканала заняли призовые места.

Сначала лучшие работы были отобраны в рамках регионального этапа, который состоялся в сентябре. Тогда из 19 проектов сотрудников омского водоканала, 13 удостоились наград. Экспертному жюри на федеральном уровне были представлены шесть работ. Все они стали лучшими в трёх секциях: «Поддержка бизнеса», «Развитие бренда», «Производство и технологии». Работы, над которыми сотрудники предприятия трудились в течение года, оказались актуальными для всех водоканалов группы компаний «Росводоканал».

Мария Угрюмова оператор центра обслуживания абонентов с проектом «Бесконтактная служба единого окна» заняла первое место в секции «Развитие бренда». В период, когда мы вынуждены ограничить очные контакты, внедрение цифровых помощников особенно востребовано.

«Бесконтактная служба единого окна» - это терминал с голосовым сопровождением, который может регистрировать входящие обращения, сканировать их, печатать чеки, принимать оплаты, в нем также предусмотрена возможность видео-консультаций с сотрудниками. Такой терминал можно установить в управляющих компаниях, торговых центрах города и других площадках, удобных для клиентов.

«Мой проект направлен на быстрое и бесконтактное обслуживание клиентов. Офисы предприятия и кассы не могут работать в режиме 24/7, а бесконтактная служба единого окна, также, как и другие дистанционные способы, может. По моему мнению, такой терминал станет хорошим помощником для граждан старшего возраста, не владеющих другими цифровыми сервисами», - рассказала Мария Угрюмова.

Первое место в секции «Поддержка бизнеса» экспертное жюри присудило работе «Автоматизация работы с дебиторской задолженностью». Автор - Денис Васильев, руководитель группы отдела информационных технологий. Другие проекты специалистов омского водоканала заняли вторые и третье места.

«Каждый год молодежь омского водоканал активно участвует в научно-практической конференции. Благодаря новым проектам предприятие развивается, многие предложения внедряются, и их разработчики видят результат не на бумаге, а в реальном процессе. Отрадно, что сегодня все шесть проектов предприятия нашли поддержку у экспертного жюри из числа руководителей группы компаний «Росводоканал». От души поздравляю с победой и молодых специалистов - участников конференции, и их наставников», - прокомментировал генеральный директор «Росводоканал Омск» Сергей Шелест.