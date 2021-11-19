Сегодня в Омской области зафиксировали больше выздоровевших от ковида, чем заразившихся

За сутки в регионе выздоровели более 600 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня в Омской области зафиксировали рекордно число выздоровевших от коронавируса за последнее время. В сутки этот показатель составил 601 человек. С момента начала наблюдения справиться с вирусом получилось у 83 813 человек.

Не падает пока и заболеваемость. За сутки зафиксировали 593 случая заражений. Всего в Омской области заболели коронавируом уже 108 106 человек.

К сожалению, продолжают фиксировать и летальные случаи. Эти показатели остаются довольно стабильными уже долго время. За сутки умерли 12 жителей региона. За все время пандемии медики зафиксировали 2 673 смерти от ковида.

По последним данным омского минздрава, в регионе активно продолжается вакцинация. Первым компонентом привиты уже 850 013, а полностью вакцинированы 601 214 человек.