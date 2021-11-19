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Общество19 ноября 2021 9:41

За оправдание терроризма омич заплатит 350 тысяч рублей

Он публично оправдал действия террориста в соцсетях
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Омич заплатит за комментарий с оправданием террориста более 300 тысяч.

Омич заплатит за комментарий с оправданием террориста более 300 тысяч.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске суд рассмотрел дело 46-летнего жителя поселка Лузино. Мужчину обвиняли в публичном оправдании терроризма.

Как сообщили в следственном комитете, в ноябре 2020 года омич в соцсетях оставил комментарий к посту, где рассказывалось о террористическом акте во Франции, в результате которого погиб преподаватель колледжа. В нем омич оправдывал действия нападавшего. Группа была открытой, поэтому комментарий доступен неограниченному кругу лиц. Суд рассмотрел дело и назначил подсудимому штраф в размере 350 тысяч рублей.