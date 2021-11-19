За оправдание терроризма омич заплатит 350 тысяч рублей

Омич заплатит за комментарий с оправданием террориста более 300 тысяч. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске суд рассмотрел дело 46-летнего жителя поселка Лузино. Мужчину обвиняли в публичном оправдании терроризма.

Как сообщили в следственном комитете, в ноябре 2020 года омич в соцсетях оставил комментарий к посту, где рассказывалось о террористическом акте во Франции, в результате которого погиб преподаватель колледжа. В нем омич оправдывал действия нападавшего. Группа была открытой, поэтому комментарий доступен неограниченному кругу лиц. Суд рассмотрел дело и назначил подсудимому штраф в размере 350 тысяч рублей.