Омичи 6 часов не могли улететь в Санкт-Петербург

Пассажирам пришлось ждать отправления 6 часов. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня утром в 5:30 из Омска должен был отправиться регулярный рейс в Санкт-Петербург. Но в назначенный срок борт не вылетел. Оказалось, что при подготовке к полету обнаружили поломку. Оперативно устранить ее не получилось, а лететь на самолете было невозможно. Авиакомпания «Россия» предоставила другой самолет, но задержка все равно получилась большой, около 6 часов омичи провели в ожидании.

Рейс в Санкт-Петербург вылетел только в 11:30 по омскому времени. Что именно сломалось в самолете, пока не известно.