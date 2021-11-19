Жители поселка под Омском оказались отрезанными от канализации из-за отключения насосов

Работу насосов теперь должны организовать бесперебойно на постоянной основе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Без доступа к отведению сточных вод чуть не остались 18 многоквартирных домов в поселке Биофабрика. Это произошло из-за того, что два насоса, обеспечивающие откачку сточных вод в городскую канализацию оказались в руках частного предприятия АО «Продовольственная компания «ОША». Компанию признали банкротом, в том числе они накопили большие долги перед ресурсоснабжающей организацией. Чтобы побудить должника платить по счетам коммунальщики отключили насосы.

В ситуацию вмешалась прокуратура. После проверки прокурор обратился в суд с требованием включить насосы.

- Ситуация создала угрозу нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду, охрану жизни и здоровья, - посчитали в ведомстве.

Ресурсоснабжающая организация попробовала обжаловать решение, ссылаясь на то, что отключение не несет никакой опасности. Но повторный суд остался на сторону потребителей. Насосы снова заработали