Омские спасатели за год потушили 550 пожаров из-за печей

Более 500 пожаров в 2021 году произошли из-за печей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

В период похолодания особенно актуальным стал вопрос соблюдения правил эксплуатации печей. В Омске еще много частного сектора, где основным источником тепла является печь. Также их устанавливают в банях, где пожары тоже не редкость.

За год по статистике омского МЧС, в Омске из-за печей произошло 553 пожара. Как отмечают в ведомстве, в большинстве случаев хозяева не соблюдают правила из использования т не чистят от золы дымоходы.

- При эксплуатации печей нельзя располагать близко к ним горючие материалы, применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Топить печь необходимо с закрытой топочной дверкой. Топящиеся печи нельзя оставлять без присмотра и ни в коем случае не поручать присматривать за ними детям», - говорит начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Омской области подполковник внутренней службы Юлия Дойникова.