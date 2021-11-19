После минус 20 в Омске снова пройдет дождь

Погода удивляет сибиряков. Фото: Алексей ФОКИН

Погода продолжает удивлять сибиряков. Омичи постоянно наблюдают качели: то морозы, то оттепель. Осень никак не сдается. И в очередной раз сибирякам пообещали потепление. Морозы до -20 градусов сменятся нулевой температурой днем. Синоптики даже обещают дождь.

Потепление придет в регион уже в эти выходные - 20 и 21 ноября. На эти дни днем прогнозируют всего лишь -3...-5. При этом будет идти снег и сохранится пасмурная погода. Однако уже в понедельник, 22 ноября, потеплеет до нуля. Более того, по данным синоптиков, пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.

На 23 и 24 ноября обещают -1 днем и снегопады. Но дальше снова начнет холодать. К концу следующей недели прогнозируют ночные морозы до -20 градусов. В Омске сохраняется неустойчивый характер погоды.