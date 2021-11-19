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Общество19 ноября 2021 5:00

Иртыш в Омске покрылся льдом на неделю позже срока

Реку сковало льдом, но выходить на него пока рано
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Иртыш сковало льдом, но выходить на него пока опасно.

Иртыш сковало льдом, но выходить на него пока опасно.

Фото: Ксения Высотина

Сразу после первых серьезных морозов Иртыш в Омске сковало льдом. Накануне большие льдины с верховьев реки прошла через город. Теперь Иртыш в границах города почти полностью покрыт льдом. Пока остаются традиционные промоины у Ленинградского моста и недалеко от Речного порта.

- В настоящее время ледостав наблюдается на участке от Новой Станицы до Омска. Его установление на Иртыше в городской черте произошло на 7 дней позже среднемноголетних дат, - комментирует начальник ФГБУ "Обь-Иртышское. УГМС" Наталия Криворучко.

Также накануне ледостав прошел у Красноярки, покрылась льдом и Омка. Еще идет ледоход на участке от Татарки до Покрово-Иртышского, там ледостав ожидают в ближайшее время. Омичей также предупреждают, что выходить на лед пока опасно. Он еще тонкий, между льдинами есть полыньи. но некоторые из омских рыбаков начали рыбачить в затонах еще до начала ледохода.