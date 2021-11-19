Иртыш в Омске покрылся льдом на неделю позже срока

Иртыш сковало льдом, но выходить на него пока опасно. Фото: Ксения Высотина

Сразу после первых серьезных морозов Иртыш в Омске сковало льдом. Накануне большие льдины с верховьев реки прошла через город. Теперь Иртыш в границах города почти полностью покрыт льдом. Пока остаются традиционные промоины у Ленинградского моста и недалеко от Речного порта.

- В настоящее время ледостав наблюдается на участке от Новой Станицы до Омска. Его установление на Иртыше в городской черте произошло на 7 дней позже среднемноголетних дат, - комментирует начальник ФГБУ "Обь-Иртышское. УГМС" Наталия Криворучко.

Также накануне ледостав прошел у Красноярки, покрылась льдом и Омка. Еще идет ледоход на участке от Татарки до Покрово-Иртышского, там ледостав ожидают в ближайшее время. Омичей также предупреждают, что выходить на лед пока опасно. Он еще тонкий, между льдинами есть полыньи. но некоторые из омских рыбаков начали рыбачить в затонах еще до начала ледохода.