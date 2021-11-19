Омская пенсионерка погибла под колесами мусоровоза

Водитель мусоровоза не заметил пенсионерку. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сегодня утром в полицию поступило сообщение о ДТП на Левобережье в 12 микрорайоне. Ранним утром в 8:35 около дома №28 на улице Ватутина проезжал мусоровоз. 41-летний водитель за рулем КамАЗа во дворе сбил пенсионерку.

Как сообщают в пресс-службе полиции, 78-летняя женщина скончалась на месте аварии. Водитель в момент ДТП был трезв. Сейчас проводится проверка, в ходе которой выяснят все обстоятельства произошедшего.

- В пресс-службе регионального оператора подтвердили, что на территории города Омска произошел инцидент с мусоровозом одного из подрядчиков регионального оператора, в результате которого погибла женщина. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, специалисты регионального оператора также находятся на месте происшествия. Для выяснения всех обстоятельств будут просмотрены камеры видеонаблюдения, пока подробности ДТП неизвестны. Что в действительности произошло установят сотрудники ДПС, в пресс-службе также уточнили, что как будут известны обстоятельства инцидента, регоператор сможет дать более полный комментарий, - отметили в пресс-службе ООО "Магнит".