В Омске для семейных захоронений закроют два кладбища

На двух кладбищах запретят семейные захоронения. Фото: Владимир ФРОЛОВ

В Омске готовятся закрыть для семейных захоронений два кладбища. В пандемийный год из-за увеличения количества смертей проблема с местами на кладбищах стала обсуждаться гораздо активнее. Мест для захоронений оставалось крайне мало. Согласно проекту постановления, опубликованного мэрией, на двух омских кладбищах, Старо-Восточном Мусульманскоом и Ново-Кировском, семейные захоронения будут невозможны.

Вместе с этим недавно сообщали, что два кладбища откроют для подхораниваия. Обсуждают также создание 6 тысяч мест на кладбище в границах Богословского сельского поселения.