Омская колония отсудила у сбежавшего заключенного 115 тысяч, потраченные на его поиски

Заключенному придется заплатить колонии за собственные поиски. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Необычное дело рассматривали в суде Горьковского района Омской области. С иском туда обратилась Омская исправительная колония №8 с притензий и к одному из заключённых.

Дело в том, что минувшие летом мужчину, отбычавшего там наказание, вывели за забор для уборки прилегающей к колонии территории. В это время заключённый и сбежал. Его быстро нашли, но теперь потребовали компенсацию за потраченные на это деньги. Документально ИК-8 подтвердили затраты на топливо и зарплату сотрудников, которым пришлось работать сверхурочно. Один побег обошёлся в 115 тысяч рублей.

Как отметили в суде, спорить с притензиями заключённый не стал. Суд обязал его возместить все затраты на собственные поиски.