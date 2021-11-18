ВТБ предложил сервис по обновлению паспортных данных в своем мобильном приложении

Пользователь сможет оформить заявление на услугу дистанционно, без посещения офиса банка. Сервис появится в обновленной версии ВТБ Онлайн зимой, в следующем году им воспользуются до полумиллиона человек.

Новый сервис позволит в несколько кликов загрузить с портала «Госуслуги» в ВТБ Онлайн новые паспортные данные, если у клиента произошла плановая замена документа, после смены фамилии, утери паспорта или по другим основаниям. Оформлять бумажное заявление не потребуется. Клиенту достаточно зайти в свой профиль в ВТБ Онлайн и с помощью портала «Госуслуги» загрузить персональные сведения.

В случае, если данные паспорта на «Госуслугах» будут отличаться от информации в системах банка, необходимо загрузить скан актуального паспорта в ВТБ Онлайн. После автоматической сверки информация будет обновлена и в банковском приложении.

«Порядка 10 тысяч наших клиентов ежемесячно сталкиваются с необходимостью срочного изменения паспортных данных из-за того, что документы стали недействительны. Теперь они смогут провести необходимые операции без визита в банк или госструктуры. Сервис будет доступен уже в ближайшее время, мы рассчитываем, что им воспользуются порядка полумиллиона россиян», — рассказал Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

«Уже сейчас в ВТБ Онлайн можно найти контакты, адрес, данные паспорта, СНИЛС, ИНН, загранпаспорта, водительского удостоверения и СТС, которые хранятся с соблюдением всех мировых стандартов финансовой безопасности. Недостающие сведения при необходимости можно загрузить с портала «Госуслуги»», — подчеркнул Никита Чугунов.

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Банк ВТБ (ПАО)