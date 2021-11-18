В Омской области к сетям газоснабжения подключено более 4000 абонентов

По данным ООО "Газпром межрегионгаз Омск" на текущую дату 2021 года к сетям газоснабжения подключено 4 045 абонентов в 138 ранее газифицированных населенных пунктах 22 районов Омской области, включая город Омск. В общей сложности в 2021 году прогнозируется газификация около 7 тыс. квартир.

Газораспределительные сети проложены в 314 населенных пунктах Омской области. По данным газораспределительных организаций, действующих в регионе, выявлено 49 491 домовладение, потенциально попадающее под программу догазификации, в том числе 44 739 домовладений - на расстоянии до 200 метров от границ земельного участка до газораспределительной сети, к которой планируется подключение, а также 4752 домовладения - свыше 200 метров.

Отправить заявку на бесплатную догазификацию можно через портал СОЦГАЗ.РФ. Ресурс работает с 1 августа. Каждый гражданин может не только отправить заявку, но и отследить ее статус и ознакомиться со списком необходимых документов, рассчитать стоимость подключения. Отказ в подключении может прийти, если заявка заполнена неверно или же дом не соответствует обозначенным критериям. Также заявку можно оформить через сайт omskoblgaz.ru в разделе «Потребителям/догазификация» либо в личном кабинете.