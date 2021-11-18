«Росводоканал Омск» строит водопровод для жителей улиц Железнодорожных

Напомним, жители шести девятиэтажных домов и одной пятиэтажки длительное время испытывали неудобства из-за низкого напора воды. Такая ситуация стала следствием демонтажа насосного оборудования несколько дет назад одним из оборонных предприятий города.

Зная о проблеме, в омском водоканале к ее решению подошли комплексно. Реконструкция участка сети пройдет в три этапа, включая строительство сетей водопровода и установку насосного оборудования для повышения давления.

Общая протяжённость новых водопроводных коммуникаций составит 1260 метров. При строительстве сетей, которое ведется методом горизонтально-направленного бурения, используется современная пластиковая труба с защитным покрытием.

«Сейчас идет прокладка нового трубопровода диаметром 315 мм бестраншейным способом. Работы таким способом можно проводить, в том числе, при умеренных минусовых температурах. Преимущество метода горизонтально-направленного бурения – отсутствие траншей и незначительное нарушение городской среды. А гарантированный срок службы современных пластиковых трубопроводов – более полувека», - рассказал Евгений Решетников директор по капитальному строительству «Росводоканал Омск».

Уже завершены работы по монтажу камеры на месте врезки новых сетей в водовод диаметром 800 мм, смонтированы три колодца для эксплуатации сетей, проложен участок трубопровода к существующим жилым домам и ведется прокладка двух ниток водопровода в сторону центрального теплового пункта, где будет установлена насосная станция с 4-мя насосами: два будут обеспечивать необходимое давление водяного столба, еще два насоса - резервные.

Стоимость работ составляет 43 млн рублей. Средства предусмотрены в инвестиционной программе омского водоканала. Окончание работ запланировано в первом полугодии 2022 года.