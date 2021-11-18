Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 ноября 2021 10:14

За сутки ковидом заразились 594 омича

Это максимальный прирост заболеваемости за все время пандемии
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
В Омске продолжает расти заболеваемость ковидом.

В Омске продолжает расти заболеваемость ковидом.

Фото: Артем КИЛЬКИН

На этой неделе заболеваемость ковидом снова начала понемногу расти в Омской области. По последним данным Роспотребнадзора, за сутки в регионе заболели 594 человека. Это пока наибольшее число заболевших. Судя по динамике статистики, цифры продолжат рати. Всего в Омской области с начал пандемии заболели ковидом 107 513 человек.

Выздоровели за сутки 505 пациентов. За все время пандемии справиться с ковидом удалось 83 212 людям. Несмотря на то, что эти показатели тоже растут, догнать количество зараженных пока не получается.

К сожалению, фиксируют и летальные случаи. За сутки от ковида умерли 12 человек. За все время наблюдений с этим диагнозом скончался 2 661 человек.