Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского провел Международную научную конференцию «Достоевский в смене эпох и поколений»

Четырехдневный форум объединил широкий круг учёных. Доклады представили специалисты из разных городов России и из Сербии, Молдовы, Словении, Республики Беларусь, Азербайджана, Донецкой национальной республики. Онлайн с докладами выступили исследователи из Луганской народной республики, Кыргызстана, Австрии, Германии, Испании, Болгарии, Румынии, Черногории, США. Были представлены стендовые доклады из Элисты, Зарайска, Владивостока, Краснодара, Израиля, Китая. Всего на пленарном заседании и восьми секциях прозвучали свыше ста докладов.

Творчество классика остаётся актуальным уже более 150 лет. Участники конференции, в числе которых литературоведы, лингвисты, историки, краеведы, искусствоведы, культурологи, правоведы, педагоги обсудили не только произведения русского писателя, но и его жизнь, годы, проведённые в Омском остроге, мировоззрение литератора.

И.о. ректора ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Роман Смелик отметил: «Судьба классика трагически и светло связана с Омском, городом, где писатель 4 года был узником острога. Здесь Достоевский страдал, мыслил, и здесь же он узнал и выработал приёмы сопротивления невзгодам, здесь он приобрел уникальный духовный опыт, создавший из талантливого автора писателя мирового масштаба.

Думаю, что имя Ф.М. Достоевского особенно подходит именно для университета. В юности он мечтал о поступлении в университет, но судьба распорядилась иначе, и он получил прекрасное военно-инженерное образования. Федор Михайлович Достоевский справедливо утверждал, что для будущего России необходимы «университетские города», которые будут готовить не просто «специалистов», а «людей нравственных, духовных». Именно поэтому имя великого писателя больше всего подходит именно университету, осуществляющему модель классического образования».

Ученые рассуждали об образе Достоевского, который сейчас конструируется массовой культурой, и о том, что на самом деле представляет из себя наследие великого писателя, философа, мыслителя, гуманиста. Член Президиума Белорусского славянского комитета Владислав Капота настаивал на том, чтобы шире изучать произведения Достоевского в рамках школьной программы. А генеральный секретарь Ассоциации международного уголовного права из Сербии Срето Ного отметил, что в его стране Достоевского читают, и он, как профессор-правовед, настаивает, чтобы студенты изучали романы писателя; в частности, «Преступление и наказание» вполне может послужить учебным пособием по криминологии и психологии.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков особо отметил проведение в рамках Международной научной конференции отдельной секции для молодых ученых, что, по его словам, демонстрирует востребованность идей великого писателя для нового поколения исследователей. Всего в работе конференции приняли участие 27 молодых учёных: аспирантов, магистрантов и студентов из Омска, Новосибирска, Саратова. В центре внимания молодежной секции были неизвестные страницы биографии Ф.М. Достоевского. Сопредседатели секции доцент кафедры литературы и культурологии Омского государственного педагогического университета Надежда Проданник и профессор кафедры современной отечественной истории и историографии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Валентина Волошина отметили неординарность заявленных тематик. На секции царила атмосфера живого творческого научного общения.

Все участники конференции отметили, что за полтора года пандемии ученые соскучились по живому общению. «Ни один доклад не оставил слушателей равнодушными. Каждое сообщение сопровождалось научными дискуссиями. Была живая конференция, и она более чем удалась, - высказала свое мнение доктор философии из Молдовы Татьяна Батыр. - Это событие не только в жизни Омского классического университета, но и всего научного сообщества».

А Кэрол Аполлонио, президент Международного общества Достоевского, американский ученый-славист, профессор Дьюкского университета в своем приветственном слове к участникам конференции говорила о том, насколько велико значение наследия Достоевского для всего мира: «Он писал в критическое для истории своей страны время, описывал современные ему события, людей, мир. Но и в XXI веке мы встречаем в произведениях Достоевского актуальные для нас проблемы и вопросы. Современный мир с его технологичными открытиями был бы почти неузнаваем для современников великого писателя, но, читая Достоевского, мы понимаем, что в самом существенном мир остался прежним. Никуда не исчез человек с его широтой чувств и потребностью в понимании себя и других».

Масштабное мероприятие, приуроченное к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, было организовано при поддержке фонда «История Отечества», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 2989-р, закрепившим особый статус Омска как одного из городов, связанных с увековечением памяти о писателе.