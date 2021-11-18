В пожаре погибла пара омских пенсионеров

В обстоятельствах произошедшего разбирается следком. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия произошла в Омской области накануне 17 ноября. В селе Чапаево Колосовского района неожиданно для соседей вспыхнул дом пожилых местных жителей. Владельцев никто не видел, оказалось, они были внутри во время пожара. Огонь потушили, но спасти жизни 75-летнего мужчины и его 66-летней супруги не удалось. По этому факту проводят проверку в Следственном комитете по Омской области.

Предварительно установили, что причиной пожара могло стать использование неисправных электрических приборов. Причиной смерти хозяев дома стала острое отравление угарным газом.

- Для установления точных причин возгорания и смерти людей назначены экспертизы. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, - отметили в ведомстве.