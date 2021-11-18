На таможне в омском аэропорту за год нашли почти 70 килограммов насвая

Находить насвай в основном помогают служебные собаки. Фото: Тимур ХАНОВ

Таможенники с поста в омском аэропорту подсчитали, что с апреля по октябрь 2021 года пассажиры самолетов пытались провезти с собой 67 килограммов насвая. Как отметили таможенники, в большей части случаев провезти насвай в Омск пытались пассажиры из стран Средней Азии. Чтобы скрыть запах смеси ее прятали в свертки и пластиковые бутылки. Чаще всего их находят с помощью служебных собак.

- За апрель-октябрь 2021 года омские таможенники возбудили 66 дел об административных правонарушениях, связанных с перемещением насвая, - отметил исполняющий обязанности начальника таможенного поста Аэропорт Омск Алексей Свириденко.

Омичам и гостям региона напоминают, что в личных целях можно ввезти из-за границы 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака.