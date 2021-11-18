В Омске на стоянке сгорели три пассажирских автобуса

Автобусы отработали на дорогах Омска почти 4 года. Фото: t.me/forumomskcom

Сегодня неспокойной выдалась ночь для сотрудников омского пассажирского предприятия №8. Под утро вспыхнул один из автобусов малой вместимости «Луидор». Пожар обнаружили около 4:20 утра на стоянке предприятия на улице 2-я Солнечная. Сначала загорелся один автомобиль, но огонь быстро перекинулся на два соседних автобуса. Пожарные быстро прибыли на вызов и потушили огонь, но автобусы, к сожалению, сгорели полностью. Восстановить их уже не получится.

С одного автобуса огонь перекинулся на два соседних. Фото: t.me/forumomskcom

Судя по фото с места пожара, от машин действительно остался только каркас, выгорела не только обшивка в салоне, но и части кузова. Эти автобусы мэрия приобрела в 2018 году для обслуживания маршрутов с небольшим пассажиропотоком, но в последнее время они работали и на довольно популярных среди омичей маршрутах.

Восстановлению транспорт, к сожалению, уже не подлежит. Фото: t.me/forumomskcom

- Пока о причинах возгорания нет информации, но никаких работ в это время с машинами не производилось. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего, - прокомментировал произошедшее и.о. директора департамента транспорта Вадим Кормилец.