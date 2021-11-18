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Общество18 ноября 2021 6:13

Райффайзенбанк предлагает двойную выгоду по кредитной карте «110 дней без процентов»

Райффайзенбанк объявляет акцию для кредитной карты «110 дней без процентов». Новые клиенты, которые сделают по этой карте покупки на общую сумму 4 000 рублей до 30 ноября 2021 года, получат сертификат на OZON на 1 000 рублей.

Банк также дополнительно планирует разыграть ещё 31 сертификат OZON на сумму 3 000 руб. среди всех владельцев кредитных карт «110 дней без процентов», открытых в период акции. Призы будут отправлены по СМС до 9 декабря.

«Карта с длинным грейс-периодом позволяет пользоваться деньгами банка фактически бесплатно, а подарочный сертификат за подключение делает удобный финансовый инструмент ещё более выгодным», — рассказала Ирина Дятлова, директор офиса Райффайзенбанка в Омске.

Акция действует при оформлении карты на промо странице.

Все подробности на сайте

Или по телефону: 8-800-770-75-94

АО "Райффайзенбанк"

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