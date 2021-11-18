В омской мэрии показали, как будут выглядеть уличные украшения в Новому году

В мэрии утвердили праздничную символику. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Стало известно, как в этом году будут выглядеть украшения улиц в Омске. На традиционных баннерах и панно в этом году достопримечательности будут изображены на фоне снежинок и еловых веток. А главным слоганом, который будет присутствовать почти на всех баннерах, станет фраза: «Пусть исполняются мечты!»

Слоганом стала фраза: «Пусть исполняются мечты!» Фото: пресс-служба администрации города Омска

- В оформлении задействованы элементы пейзажной части (еловая ветка) и городской среды - основные достопримечательности Омска из разных эпох, от начала прошлого века до современных, - отметили в мэрии.

Панно появятся на нескольких мостах и центральных улицах. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Праздничные украшения появятся на мостах и главных магистралях в декабре, значительно ближе к празднику. Их планируют развесить на Комсомольском мосту и мосту 60-летия Победы, на Соборной площади и Иртышской набережной, на проспекте Маркса, на улицах Гагарина, Ленина, Конева, 60 лет Победы. Также уже в декабре займутся украшением и устройством фотозон в омских парках и скверах.