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Общество18 ноября 2021 5:43

В омской мэрии показали, как будут выглядеть уличные украшения в Новому году

Баннерами и панно украсят мосты и основные магистрали города
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
В мэрии утвердили праздничную символику.

В мэрии утвердили праздничную символику.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Стало известно, как в этом году будут выглядеть украшения улиц в Омске. На традиционных баннерах и панно в этом году достопримечательности будут изображены на фоне снежинок и еловых веток. А главным слоганом, который будет присутствовать почти на всех баннерах, станет фраза: «Пусть исполняются мечты!»

Слоганом стала фраза: «Пусть исполняются мечты!»

Слоганом стала фраза: «Пусть исполняются мечты!»

Фото: пресс-служба администрации города Омска

- В оформлении задействованы элементы пейзажной части (еловая ветка) и городской среды - основные достопримечательности Омска из разных эпох, от начала прошлого века до современных, - отметили в мэрии.

Панно появятся на нескольких мостах и центральных улицах.

Панно появятся на нескольких мостах и центральных улицах.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Праздничные украшения появятся на мостах и главных магистралях в декабре, значительно ближе к празднику. Их планируют развесить на Комсомольском мосту и мосту 60-летия Победы, на Соборной площади и Иртышской набережной, на проспекте Маркса, на улицах Гагарина, Ленина, Конева, 60 лет Победы. Также уже в декабре займутся украшением и устройством фотозон в омских парках и скверах.