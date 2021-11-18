От -24 до +1: на этой неделе омичей ждут больше перепады температур

Омичей ждут 20 градусные перепады температуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе погода не слишком радует омичей. Температура резко упала и в регион пришли по-настоящему зимние холода. Сегодня, 18 ноября, синоптики прогнозируют самый холодный день за недавнее время. Местами температура может упасть до -24 градусов, а при благоприятных условиях температура будет держаться около -11…-16 градусов.

Но уже к выходным резко потеплеет, днем в субботу, 20 ноября, прогнозируют до -6 градусов. Вместе с потеплением придут и осадки. В понедельник начнутся снегопады, и температура повысится еще до +1 градуса. Тепло будет до середины недели, после снова придет похолодание.