«Росводоканал Омск»: доверяйте профессионалам!

По запросу потребителей специалисты проведут поверку приборов учета, исследуют пробы воды и сточных вод, найдут и устранят утечку, отремонтируют водопроводные и канализационные сети, откачают септик, предоставят в аренду спецтехнику. С полным списком коммерческих услуг и их стоимостью можно ознакомиться на сайте компании в разделах: частным и юридическим лицам.

«В рамках сервисного центра омский водоканал шесть лет предоставляет организациям и частным лицам дополнительные услуги. Сегодня список услуг насчитывает несколько десятков. В их числе организация услуг поверки и установки приборов учета, строительство новых трубопроводов, устранение утечек, засоров, отогрев и промывка сетей, аренда спецтехники, исследование проб воды и воздуха, сантехнические услуги. Мы стремимся индивидуально выполнить запрос каждого клиента и оказать услуги с соблюдением требований безопасности», - рассказывает коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Заявки на услуги можно оформить на сайте предприятия, по электронной почте, в мобильном приложении «РВК.Услуги» или по телефонам 53-08-79, 8-913-150-50-40, 8-962-053-00-11.

При заполнении заявки на сайте необходимо корректно заполнить поля формы и нажать кнопку «Разместить заявку». После этого специалисты сервисного центра свяжутся с клиентом для уточнения деталей, согласования даты и времени проведения работ.

Услуги оказываются специалистами АО «ОмскВодоканал» и подрядными организациями.