В Омске начали заливать открытые катки

В Омске начали заливать два крупных открытых катка. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Зима уже точно наступила в Омске. Температура стабильно держится ниже нуля и синоптики прогнозируют, что так и будет продолжаться. Поэтому на открытых стадионах начали заливать катки.

Первым для посетителей откроется каток на стадионе "Юность". Работать он начнёт уже с середины следующей недели. Прокатиться там можно будет во все дни, кроме понедельника. В будни сеансы катания будут проходить с 17:00 до 22:00, а в выходные и праздники с 14:00 до 22:00, стоимость выхода на лёд 120 рублей.

Вторым открытым катком, который заработает чуть позже, в начале декабря, станет "Красная звезда". Там массовые катания также будут проводить всю неделю кроме понедельника с 18:00 до 22:00 в буди и с 14:00 до 22:00 в выходные. Стоимость выхода на лёд по будям 100 рублей, в выходные и праздники 200 рублей. Также администрация пообещала украсить каток к Новому году, поставить елку, развесить иллюминацию и организовать несколько фотозон.

Но пока все это в будущем. Сейчас над заливкой льда работают сотрудники спортуомплексов. Ранее в мэрии сообщали, что этой зимой в Омске будет более 200 катков, большинство из которых зальют в хоккейных каробках во дворах.