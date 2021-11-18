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Общество18 ноября 2021 1:12

В мэрии Омска рассказали, на какие маршруты запустят новые автобусы

Власти купили 51 новый автобус
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
На новые ЛиАЗы власти потратили почти 600 млн.

На новые ЛиАЗы власти потратили почти 600 млн.

Фото: ВКонтакте

Городские власти купили очередную партию новых автобусов. На этот раз это 51 машина марки ЛиАЗ 529267 производства ООО «Ликинский автобусный завод». На эти цели из бюджета было потрачено 573, 5 миллиона рублей.

Машины уже доставили в Омск. Автобусы имеют специальную большую накопительную площадку и вмещают 108 пассажиров. Оборудованы они и креплениями для инвалидных колясок. Покупка нового транспорта позволит обновить подвижной состав сразу на 10%.

Рассказали в мэрии и на какие маршруты выставят новенькие ЛиАЗы, работающие на экологически чистом метане. По информации омского департамента транспорта, автобусы распределят по маршрутам № 29, 33, 45, 61, 79, 95, 103.