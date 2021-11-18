В мэрии Омска рассказали, на какие маршруты запустят новые автобусы

На новые ЛиАЗы власти потратили почти 600 млн. Фото: ВКонтакте

Городские власти купили очередную партию новых автобусов. На этот раз это 51 машина марки ЛиАЗ 529267 производства ООО «Ликинский автобусный завод». На эти цели из бюджета было потрачено 573, 5 миллиона рублей.

Машины уже доставили в Омск. Автобусы имеют специальную большую накопительную площадку и вмещают 108 пассажиров. Оборудованы они и креплениями для инвалидных колясок. Покупка нового транспорта позволит обновить подвижной состав сразу на 10%.

Рассказали в мэрии и на какие маршруты выставят новенькие ЛиАЗы, работающие на экологически чистом метане. По информации омского департамента транспорта, автобусы распределят по маршрутам № 29, 33, 45, 61, 79, 95, 103.