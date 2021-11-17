Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 ноября 2021 11:19

Новый антирекорд - в Омске за сутки ковидом заразились 592 человека

Вирус продолжает активно распространяться в Омской области
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
В Омской области новый рекорд по количеству заразившихся в сутки.

В Омской области новый рекорд по количеству заразившихся в сутки.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В омской области продолжает активно распространяться коронавирус. Некоторое время фиксировали высокие, но стабильные цифры по приросту заболевших, но сегодня они снова поднялись. По последним данным Роспотребнадзора, в Омской области заразились 592 человека. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 106 919 человек.

Выздоравливать в последнее время стали больше омичей. За сутки медики выписали 511 человек, а общий показатель с начала пандемии уже достиг 82 707 выздоровевших.

К сожалению, продолжают фиксировать летальные случаи. За сутки умерли 11 человек. Всего за время пандемии с диагнозом коронавирус умерли 2 646 человек.