Минпром напоминает: зарегистрироваться и подтвердить учетную запись на портале Госуслуг можно онлайн

В период сложной эпидемиологической обстановки портал Госуслуг остается одним из самых доступных способов удаленной подачи заявления на обслуживание в госструктурах. Пройти регистрацию и подтвердить учетную запись на Госуслугах омичи также могут не выходя из дома.

Для регистрации на портале необходим паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

При нажатии кнопки «Регистрация»на главной странице Госуслуг откроется регистрационная форма, в которой нужно указать имя, фамилию, номер мобильного телефона или адрес электронной почты. После подтверждения ввода данных, на указанный электронный адрес придет ссылка для перехода к созданию пароля. Если в качестве контакта был указан номер мобильного телефона, то на него будет направлен код подтверждения, который нужно ввести перед созданием пароля.

В качестве логина для входа на портал «Госуслуги» используется номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Выбрать вход по СНИЛС можно будет после того, как в профиле будут заполнены данные личных документов.

Следующий шаг — заполнение профиля пользователя. Здесь необходимо указать СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан – документ иностранного государства). Данные проходят проверку в ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ, после чего на электронный адрес будет направлено уведомление о результатах проверки.

Для того, чтобы полноценно пользоваться всем перечнем государственных услуг через интернет, учетную запись необходимо подтвердить. Сделать это можно удаленно, избавив себя от посещения общественных мест, тем самым снизить риск заражения коронавирусом:

- через банк, при условии обслуживания в одном из следующих банков: СбербБанк, Банк ВТБ, Тинькофф Банк, Почта Банк, Ак Барс Банк, СКБ Банк, Газэнергобанк, ДелоБанк, РНКБ Банк, ПСБ Банк, Банк Авангард, МТС Банк, Банк Санкт-Петербург;

- с помощью средства электронной подписи или универсальной электронной карты.

Активировать учетную запись можно также через Почту России, заказав письмо с кодом активации, и при личном посещении одного из центров обслуживания пользователей. Перечень центров обслуживания, их адреса и график работы размещены на портале Госуслуг https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/.

Более подробная информация о способах подтверждения учетной записи по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/login/2

«Сегодня очень широкий спектр услуг можно получить в электронном виде на Едином портале государственных услуг. Зарегистрироваться на нем также можно дистанционно. Это означает, что нет необходимости толпиться в огромных очередях, подвергая опасности свое здоровье, - отметил министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников. - Мы призываем жителей Омской области по возможности пользоваться электронными сервисами. В условиях ограничительных мероприятий, нарастания заболеваемости коронавирусной инфекцией это крайне важно. Берегите себя и своих близких!»