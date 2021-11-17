«Росводоканал Омск» выводит новую технику на улицы города

Новая гидродинамическая машина (ГДМ) и два «Соболя» уже поставлены на учет и переданы в подразделения предприятия для выполнения необходимых работ на коммунальных сетях.

Гидродинамическая машина (ГДМ) на базе автомобиля КамАЗ круглогодично будет обслуживать трубопроводы любого назначения.

«Гидродинамические машины необходимы для проведения работ летом и зимой. Основная нагрузка на них ложится в теплые месяцы – промываем канализационные сети и коллекторы от отложений, ливневки, а также водопроводные сети. А зимой кроме вышеперечисленных работ, с их помощью размораживаем колодцы и прогреваем водопроводные сети. Бак новой ГДМ имеет емкость 12 кубических метров. Мощный насос позволяет проводить работы на трубопроводах диаметром от 100 до 400 миллиметров», - рассказывает директор по производству «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Новые автомобили «Соболь» заменят своих устаревших предшественников и будут использоваться при проведении телеметрических обследований водопроводных и канализационных сетей и в службе собаководства.

Затраты предприятия на новую технику в 2021 году составили около 30 млн рублей. На эти средства приобретено 13 автомобилей, в том числе автобус, два трактора, два тракторных прицепа, КамАЗ-тягач, УАЗ повышенной проходимости, мусоровоз, автокран и прицеп.

За последние семь лет обновлено 60% автопарка предприятия - 146 единиц техники из 244 заменено современными образцами.