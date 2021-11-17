«Если введут QR-коды, мы уволимся»: омские водители против введения кодов в общественном транспорте

В Омске предъявлять QR-коды приходится практически везде, кроме транспорта и продуктовых магазинов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске пока не решенным остается вопрос с введением QR-кодов в общественном транспорте. Многие уже высказались против введения кодов, но официального заявления от администрации так и не было. После последнего оперштаб в пресс-службе правительства уклончиво ответили, что QR-коды в транспорте пока не ввели, но ничего не мешает собрать новый оперштаб и ввести их.

Это планировали сделать уже 20 ноября. День «Х» не за горами, и за новостями внимательно следят омские перевозчики. Беспокоят их и настроения водителей.

- Пока официально ничего не говорили, но надеюсь, что не введут QR-коды. Могут ведь и забастовки начаться. Многие водители говорят, что просто уволятся, если введут коды в транспорте, - поделился с «КП-Омск» частный перевозчик Владимир Черепанов.