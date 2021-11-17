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Общество17 ноября 2021 6:11

В Омске 95% пациентов ковидных стационаров не ставили прививки

Вакцинированных среди пациентов только 5%
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Привитые омичи реже попадают в ковидные стационары.

Привитые омичи реже попадают в ковидные стационары.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Недавно омский минздрав сообщил о том, что в Омске увеличат число мест в ковидных госпиталях. Это происходит из-за стабильно высоких показателей заболеваемости. Уже к концу недели в Омской области количество мест для больных коронавирусом в больницах превысит 4 тысячи.

По данным минздрава, в 95% случаев с осложнениями в больницы попадают те, у кого не было прививок от ковида. Только 5% об общего числа пациентов оказались на больничной койке после вакцинации. В последнее время темпы вакцинации увеличились. Первым компонентом в регионе, по последним данным, привито 824 926 человек, полностью вакцинированы 587 213 человека.