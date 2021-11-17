Омская пенсионерка украла 600 тысяч у микрокредитной организации

Предпиимчивая сотрудница оформляла фиктивные кредиты, а деньги забирал себе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До суда дошло дело 63-летней омички, работавшей в микрокредитной организации. Она увела у работодателей более 600 тысяч рублей.

Схема была проста, омичка занималась оформлением договоров с населением, поэтому у нее были необходимые для кредитов данные прошлых клиентов. Этим она и воспользовалась. За два года омичка оформила более 400 фиктивных договоров и получила деньги для выдачи. Женщина не просто забирала себя все деньги, а поддерживала видимость погашения кредитов заемщиками. Часть от полученной суммы она вносила в кассу, а остальное забирала себе.

Но ее обман раскрылся. Теперь пенсионерку будут судить за мошенничество, сообщили в пресс-службе прокуратуры. В ходе следствия женщина полностью признала вину и возместила ущерб в полном объеме.