В Омске добавят 80 мест в ковидных госпиталях

Количество мест для ковидных больных в Омской области превысило 4 тысячи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске напряженной продолжает оставаться ситуация с коронавирусом. Об этом можно судить не только по высоким цифрам заражаемости, но и по новостям об увеличении коечного фонда. Сейчас в ковидных госпиталях в регионе действует 3 936 мест, а к концу недели планируют увеличить их количество до 4 023, сообщили в пресс-службе минздрава.

80 коек оборудуют в Омске в стационаре Клинического диагностического центра, еще 7 появятся в Знаменской центральной районной больнице. Сейчас большинство заразившихся переносят ковид в легкой форме и лечатся амбулаторно. Но из-за резкого роста заболеваемости места в ковидных госпиталях все же заполняются людьми.