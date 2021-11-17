Александр Бурков: Мы стараемся создавать в регионе условия для полноценного становления личности

Руководители ведомств и главы регионов встретились в Москве на стратегическом семинаре-совещании, организованном Федеральным агентством по делам молодежи, по приоритетным вопросам развития сферы молодежной политики совместно с комиссией Госсовета РФ по направлению «Молодежная политика».

Участники поделились успешным опытом реализации молодежной политики, рассмотрели ключевые проблемы и возможные решения на федеральном и региональном уровнях. Собравшиеся предложили, как выстроить межведомственное взаимодействие и улучшить коммуникацию с молодежью внутри федеральных органов власти.

«С точки зрения стратегического суверенитета страны и будущего конкурентоспособности России ключевым вопросом является вопрос молодежи. Развитие молодежной политики – это общая межведомственная задача. Она строится не по отраслевому признаку, а насквозь», - рассказал о важности работы с молодежью первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

В рамках созданной системы поддержки молодежи работа ведется с младшей школы (поддерживается движение «Орлята России», появились советники директора по воспитательной работе), проводятся конкурсы для школьников, студентов среднего профессионального образования и вузов: «Большая перемена», Чемпионат WorldSkills Russia, «Твой Ход».

«У молодежи есть возможность получить грантовую поддержку для своих проектов. Мы доделываем систему, чтобы у нас были связаны летние молодежные форумы с круглогодичными центрами обучения», – добавил первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

В семинаре-совещании по развитию молодёжной политики принял участие Губернатор Омской области Александр Бурков. Руководитель региона рассказал о полезных инициативах в Омской области, а также отметил пользу знакомства с лучшими практиками других регионов и Росмолодёжи.

«Снова убедился, что в нашей стране необыкновенная молодёжь: с юных лет они вступают в волонтёрские проекты, занимаются передовыми научными разработками, достигают наивысших творческих и спортивных успехов, - отметил Александр Бурков. – Молодые дают импульс для развития во всех сферах нашей жизни. Поэтому мы стараемся создавать в регионе условия для полноценного становления личности. Приятно, что федеральный центр даёт возможность обмениваться опытом с коллегами в удобном оперативном формате».

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева рассказала про экосистему молодежной политики: «Молодежная политика присутствует в совершенно разных сферах и отраслях. Нам необходимо объединять усилия, тогда мы сможем комплексно заниматься молодежью. Экосистема молодежной политики включает федеральные и региональные органы исполнительной власти, НКО, бизнес и пространства».

Ксения Разуваева подробно рассказала о линейке мероприятий Росмолодёжи, которая включает: Всероссийскую форумную кампанию, всероссийские конкурсы «Большая перемена» и «Твой Ход», программу развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие», Грантовый конкурс молодежных инициатив, Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Всероссийскую программу по развитию молодежного предпринимательства и другие.

Среди участников семинара-совещания - начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, губернатор ЯНАО, Председатель комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Молодежная политика» Дмитрий Артюхов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Республики Мордовия Артем Здунов, Председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев и другие.

Итогом мероприятия станут долгосрочные программы взаимодействия между органами исполнительной власти, где Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) выступит интегратором.