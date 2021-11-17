Единый колл-центр «Газпром межрегионгаз Омск» за 3 месяца работы принял 22 тысячи обращений

Единый колл-центр «Газпром межрегионгаз Омск» за 3 месяца работы в тестовом режиме, с августа по октябрь, принял почти 22 тысячи звонков-обращений от потребителей-физических лиц Омской области. Новый канал дистанционного взаимодействия создан для оперативного решения вопросов по газоснабжению.

Колл-центр обслуживает потребителей газа независимо от адреса проживания, ежедневно операторам поступает порядка 350 звонков. При обращении в колл-центр абоненты чаще всего передают показания счетчиков газа, консультируются по начислениям в квитанциях за газоснабжение и поверке приборов учета, информируют об изменениях на лицевом счете.

- Используя возможности единого колл-центра, абоненты компании дистанционно могут получить обратную связь по вопросам газоснабжения и оценить качество обслуживания. Интенсивность обращений пользователей газа возрастает к концу второй декады в связи с окончанием периода передачи показаний счетчиков, - отметила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова.