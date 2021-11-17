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Общество17 ноября 2021 2:10

Омские студенты просят перевести их на дистанционное обучение

Петицию об этом подписали уже две тысячи человек
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Студенты боятся заразиться ковидом во время очных лекций.

Студенты боятся заразиться ковидом во время очных лекций.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во время обострения ситуации с коронавирусом многие переходят на дистанционный формат работы. Исключением не стали и омские вузы, ОмГУ, ОМГТУ и СИБАДИ уже отправили студентов на удаленку, очно занятия не проводят. Остальные вузы пока занимаются в обычном режиме.

О переводе на дистант попросили студенты ОмГУПСа. Об этом они написали в посте в студенческой группе в соцсетях. Там же есть и петиция, которую подписали уже 2180 человек. Студенты считают, что такие меры помогут справиться с заболеваемостью и не повредят учёбе.

- Мы считаем, что это необходимая мера, без которой невозможно ни остановить рост заболевших в целом, ни обеспечить безопасность в отдельных университетах. При этом в ходе перевода на онлайн-обучение не должно пострадать качество образования. Опыт прошлого перехода показал возможность нормального обучения в данном режиме, отмечают они в своём обращении.