Омские студенты просят перевести их на дистанционное обучение

Студенты боятся заразиться ковидом во время очных лекций. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во время обострения ситуации с коронавирусом многие переходят на дистанционный формат работы. Исключением не стали и омские вузы, ОмГУ, ОМГТУ и СИБАДИ уже отправили студентов на удаленку, очно занятия не проводят. Остальные вузы пока занимаются в обычном режиме.

О переводе на дистант попросили студенты ОмГУПСа. Об этом они написали в посте в студенческой группе в соцсетях. Там же есть и петиция, которую подписали уже 2180 человек. Студенты считают, что такие меры помогут справиться с заболеваемостью и не повредят учёбе.

- Мы считаем, что это необходимая мера, без которой невозможно ни остановить рост заболевших в целом, ни обеспечить безопасность в отдельных университетах. При этом в ходе перевода на онлайн-обучение не должно пострадать качество образования. Опыт прошлого перехода показал возможность нормального обучения в данном режиме, отмечают они в своём обращении.