Сергей Бабурин: Не оставшись сегодня на позиции нравственности, мы действительно погибнем

Основной тон задали доклады, прозвучавшие на торжественном открытии конференции: доклад известного политического и государственного деятеля, доктора юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ Сергея Бабурина «Духовно-нравственные уроки Ф.М. Достоевского в эпоху трансформации современных государств и мирового порядка» и доклад руководителя Омского регионального центра изучения творчества Ф.М. Достоевского, профессора ОмГУ Елены Акелькиной «Достоевский – экспериментатор».

По словам Сергея Бабурина, для него подготовка была не формальной необходимостью прочесть в родном университете доклад к юбилейной дате, но велением души. Политик взглянул на творчество Достоевского в контексте нашей эпохи. Еще Президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что мир впервые оказался в ситуации, когда человечество может прекратить свое существование даже без ядерной войны. Это может произойти в силу многих причин, в том числе и из-за утраты духовно-нравственных ценностей. И здесь особенно актуально литературное наследие Достоевского. «Сегодняшние государства, мировой порядок построены в основном на европейском рационализме, на принципах интересов определенных политических сил. Они закономерно вызревали как плод просвещения и отказа от Бога в системе координат. А Достоевский говорил: если нет Бога, то все возможно? И он ярко показал, к чему могут привести такие взгляды. В нынешнее время ситуация такова, - считает Сергей Бабурин, - что. не оставшись сегодня на позиции нравственности, на позиции традиционных ценностей, мы погибнем».

«Вот уже два века мир постигает Россию через творчество Достоевского. Последние сто лет и исследователи, и читатели по-новому прочитали и поняли этого писателя, - соглашается с известным политиком профессор ОмГУ Елена Акелькина. – То, что казалось странным и непонятным его современникам, высветил и договорил XX век».

Главный литературный эксперимент классика, по мнению авторитетного исследователя творчества Достоевского Елены Акелькиной, устремлен к открытию способа и приемов передачи невидимой цельности духа, который сохраняет жизнь и преодолевает хаос.

И конференция не случайно носит название «Достоевский в смене эпох и поколений». Автор «Записок из мертвого дома» и «Преступления и наказания» постоянно и глубоко осмысливает проблему времени, главную для культуры XX и начала XXI века. Сегодня мы, оказавшись в ситуации антропологической катастрофы, по-новому воспринимаем прогнозы и предупреждения Достоевского.

Перекликается с докладами, прозвучавшими на открытии конференции, и позиция историка, профессора СибАДИ Сергея Сизова, который анализирует «Дневник писателя» за 1877 год, а именно описанную Ф.М. Достоевским историю погибшего в Туркестане русского унтер-офицера Фомы Данилова, замученного захватившими его в плен кипчаками за то, что отказался отречься от присяги и принять ислам.

Писатель был удивлен тем обстоятельством, что «образованное общество» (а Достоевский имеет в виду именно прозападную интеллигенцию) осталось равнодушно к подвигу унтер-офицера. Достоевский при этом делает вывод, который в те годы шокировал интеллигентную публику, привыкшую рассуждать «о своей высокой миссии по просвещению темного народа». По мнению писателя, русский народ не только не темен, как думали некоторые либералы, а имеет высокие духовные ценности, до которых многим «образованным людям» еще надо дорасти.

Советы Ф.М. Достоевского, изложенные им в «Дневнике писателя», сегодня актуальны как никогда. Такую же позицию «западников» можно было наблюдать и в связи с борьбой государства с террористами на Северном Кавказе, воссоединением Крыма, поддержкой республик Донбасса, защитой русских в странах Ближнего Зарубежья. Но, к счастью, говорит профессор Сизов, сегодня в России есть и другая часть интеллигенции, которая уроки Достоевского вполне усвоила.

Рефреном откликаются выступления на конференции многих участников из Белоруссии, Сербии, Украины. И сама конференция, разговор, поднятый на ней, рассматривается самими участниками как важный шаг в объединении народов.

Не случайно в ходе конференции были достигнуты договоренности и подписано соглашение о сотрудничестве между ОмГУ им. Ф.М. Достоевского и Азербайджанским государственным педагогическим университетом (Баку).

По отзывам участников, сама организация столь представительной международной конференции, определение ее структуры и тематики докладов стали большим вкладом в укрепление дружбы и сотрудничества между народами. Доказательством тому – высокая награда: председатель Белорусского славянского комитета, член Международного Славянского Совета, член Президиума Европейского форума мира Сергей Костян вручил проректору по научной работе ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Павлу Прудникову медаль за значительный вклад в дело укрепления мира и дружественных отношений между государствами и народами.