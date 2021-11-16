Омская область признана победителем всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области мобилизационной подготовки

Омская область признана победителем смотра-конкурса на лучшую организацию работы по мобилизационной подготовке среди субъектов Российской Федерации за 2020 год. Организаторами конкурса выступили Министерство обороны РФ, Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации. В рамках конкурса оценивалось, как выполняются на территориях мероприятия по оказанию содействия в подготовке к проведению мобилизации людских и транспортных ресурсов. Также проверялось, как организован и осуществляется воинский учёт, и как содержатся объекты базы мобилизационного развертывания военных комиссариатов субъектов РФ и муниципальных образований.

На первом этапе конкурсная комиссия Центрального военного округа определила Омскую область в качестве победителя среди регионов, на территории которых дислоцируются подразделения Центрального военного округа. В рамках второго этапа в наш регион прибыла центральная конкурсная комиссия в составе представителей Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации. Члены комиссии работали в Правительстве Омской области, Администрациях города Омска, Азовского немецкого национального, Омского, Таврического муниципальных районов. По итогам оценки Омская область признана победителем всероссийского конкурса. Накануне в Москве начальник Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации Александр Линец вручил Губернатору Омской области Александру Буркову, как высшему должностному лицу, вымпел Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации.