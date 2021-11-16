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Общество16 ноября 2021 10:59

За сутки в Омской области коронваирусом заразились 589 человек

За это же время выздоровело 500
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Омичи продолжают активно прививаться от ковида.

Омичи продолжают активно прививаться от ковида.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омске продолжает довольно активно распространяться коронавирус. По последним данным, в регионе за сутки заразились новым вирусом 589 человек. За все время наблюдений ковидом заболели уже 106 327 человек.

Выздоровел за сутки 501 человек. Это пока самый высокий показатель за четвертую волну коронавируса. Всего за время наблюдений успешно справились с вирусом 82 196 человек.

К сожалению, не прекращают фиксировать и летальные случаи. За сутки умерли 11 человек, а с начала пандемии от ковида умерли уже 2 638 человек.

По данным омского минздрава, в регионе 824 926 человек привились первым компонентом вакцины «Cпутник-V». Полностью вакцинированы на сегодняшний день 587 213 человек.